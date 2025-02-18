Ювентус планує зберегти Коло-Муані на наступний сезон

Туринський Ювентус підготує нову угоду для ПСЖ щодо Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє TuttoSport.

Чинна орендна угода гравця завершиться 30 червня 2025 року, після чого "бьянконері" запропонують нову оренду гравця за 5-6 млн євро та включать опцію обов'язкового викупу гравця за 50 млн євро.

Зазначається, що гравець через погані відносини з головним тренером ПСЖ Луїсом Енріке не хоче повертатися у Париж та також наполягає на довгостроковій угоді з Ювентусом.

Коло Муані провів лише 5 матчів й вже відзначився 5 забитими голами. Напередодні туринці здолали Інтер у дербі Італії.