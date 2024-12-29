Арсенал склав шорт-лист на зимове трансферне вікно

Лондонський Арсенал визначився із трансферними цілями на зимовий період.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Серед побажань "канонірів" фігурує форвард ПСЖ Рандаль Коло-Муані, якого французький клуб готовий продати за 50 мільйонів євро.

Окрім того, лондонці зацікавились Баряном Мбемо з Брентфорда та Мохамедом Кудусом з Вест Гема.

Арсенал не полишає сподівань взяти в оренду вінгера Реала Арду Гюлера, якого самі "вершкові" не хочуть відпускати через його шалену перспективність.

Раніше "каноніри" цікавились також Мартіном Зубіменді, але хавбек Реал Сосьєдаду відмовив команді Артети.

Зазначимо, що наразі Арсенал веде активну боротьбу із Ліверпулем за чемпіонський титул АПЛ. Лондонський колектив займає друге місце у турнірній таблиці, набравши 36 очок. "Червоні" мають на шість залікових балів більше та один матч у запасі.

Раніше Санті Касорла побажав Ліверпулю програти декілька ігор на тлі боротьби з Арсеналом.