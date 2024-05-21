Суперкамбек Ювентуса в битві з Болоньєю за бронзу Серії А: огляд матчу

У 37 турі чемпіонату Італії Ювентус на виїзді зіграв внічию із Болоньєю.

Гості змогли відігратися з 0:3 та продовжують боротьбу за бронзу Серії А. Наразі команди ділять 3-4 місце в турнірній таблиці, за додатковими показниками Болонья випереджає Ювентус.

Чемпіонат Італії - Серія А

37 тур, 20 травня

Болонья — Ювентус 3:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Калафіорі, 2:0 - 11 Кастро, 3:0 - 53 Калафіорі, 3:1 - 76 К'єза, 3:2 - 83 Мілік, 3:3 - 84 Їлдіз

В останньому турі туринці приймуть Монцу, а Болонья на виїзді зіграє проти Дженоа.

Напередодні туринці оголоси про розірвання контракту з головним тренером Массіміліано Аллегрі через його поведінку у фіналі Кубку Італії.