Боруссія Д віддасть в оренду Ніцці форварда збірної Німеччини
Юссуфа Мукоко
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Нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко перейде до французької Ніцци на правах оренди.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Клуби домовилися про оренду з необов’язковим викупом, вартість якого буде більшою за 12 млн євро. Футболіст прибув на медичний огляд.
19-річний Мукоко — вихованець Боруссії. Минулого сезону в його активі 6 голів у 27 матчах. Юссуфа встиг провести 2 гри за збірну Німеччини, голів не забивав.
Нагадаємо, у 1 турі Бундесліги Боруссія вдома впевнено обіграла Айнтрахт.