Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боруссія Д віддасть в оренду Ніцці форварда збірної Німеччини

Руслан Травкін — 27 серпня, 10:37
Боруссія Д віддасть в оренду Ніцці форварда збірної Німеччини
Юссуфа Мукоко
Getty images

Нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко перейде до французької Ніцци на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Клуби домовилися про оренду з необов’язковим викупом, вартість якого буде більшою за 12 млн євро. Футболіст прибув на медичний огляд.

19-річний Мукоко — вихованець Боруссії. Минулого сезону в його активі 6 голів у 27 матчах. Юссуфа встиг провести 2 гри за збірну Німеччини, голів не забивав.

Нагадаємо, у 1 турі Бундесліги Боруссія вдома впевнено обіграла Айнтрахт.

Боруссія Дортмунд Мукоко Ніцца Футбольні трансфери

Ніцца

Осер переміг Ніццу, Ренн розгромив Ліон: результати 1 туру Ліги 1
Вест Гем оголосив про перехід захисника Ніцци
Вест Гем впевнений у трансфері захисника Ніцци
Ніцца призначила нового головного тренера
Аякс призначив нового головного тренера

Останні новини