Боруссія Д віддасть в оренду Ніцці форварда збірної Німеччини

Нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко перейде до французької Ніцци на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Клуби домовилися про оренду з необов’язковим викупом, вартість якого буде більшою за 12 млн євро. Футболіст прибув на медичний огляд.

19-річний Мукоко — вихованець Боруссії. Минулого сезону в його активі 6 голів у 27 матчах. Юссуфа встиг провести 2 гри за збірну Німеччини, голів не забивав.

🔴⚫️🦅 Medical today for Youssoufa Moukoko as new OGC Nice player on loan with option to buy from Borussia Dortmund.



The option to buy clause will be worth more than reported €12m fee. pic.twitter.com/GRaqLuJiAE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Нагадаємо, у 1 турі Бундесліги Боруссія вдома впевнено обіграла Айнтрахт.