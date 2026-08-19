Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ніцца підписала легенду збірної Бельгії

Олег Дідух — 19 серпня 2026, 16:25
Ніцца підписала легенду збірної Бельгії
Аксель Вітсель
ФК Ніцца

Півзахисник збірної Бельгії Аксель Вітсель став гравцем Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт розрахований на один рік (до кінця червня 2027 року) з опцією продовження ще на один сезон. У складі Ніцци Вітсель виступатиме під 28-м номером.

У французький клуб 37-річний ветеран перейшов на правах вільного агента з Жирони, за яку виступав з літа 2025 року. В минулому сезоні на рахунку Вітселя 1 гол і 2 асисти в 32 матчах іспанської Ла Ліги.

Нагадаємо, Жирона за підсумками минулого сезону вилетіла у Сегунду. Ряд лідерів хочуть покинути команду, серед них – український вінгер Віктор Циганков.

За кар'єру Вітсель провів 140 матчів і забив 12 голів за збірну Бельгії. 2 із них – на чемпіонаті світу 2026 року.

Жирона Ніцца Аксель Вітсель

Ніцца

Догравальник збірної України перейшов до Ніцци
Ніцца призначила нового головного тренера
Форварда збірної Кот-д’Івуару заарештували перед ЧС-2026
Ювентус викупив захисника Ніцци
Колишній захисник Баварії та збірної Бразилії завершив кар’єру

Останні новини