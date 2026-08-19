Ніцца підписала легенду збірної Бельгії

Півзахисник збірної Бельгії Аксель Вітсель став гравцем Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт розрахований на один рік (до кінця червня 2027 року) з опцією продовження ще на один сезон. У складі Ніцци Вітсель виступатиме під 28-м номером.

У французький клуб 37-річний ветеран перейшов на правах вільного агента з Жирони, за яку виступав з літа 2025 року. В минулому сезоні на рахунку Вітселя 1 гол і 2 асисти в 32 матчах іспанської Ла Ліги.

Нагадаємо, Жирона за підсумками минулого сезону вилетіла у Сегунду. Ряд лідерів хочуть покинути команду, серед них – український вінгер Віктор Циганков.

За кар'єру Вітсель провів 140 матчів і забив 12 голів за збірну Бельгії. 2 із них – на чемпіонаті світу 2026 року.