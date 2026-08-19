Ніцца підписала легенду збірної Бельгії
Аксель Вітсель
ФК Ніцца
Півзахисник збірної Бельгії Аксель Вітсель став гравцем Ніцци.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Контракт розрахований на один рік (до кінця червня 2027 року) з опцією продовження ще на один сезон. У складі Ніцци Вітсель виступатиме під 28-м номером.
У французький клуб 37-річний ветеран перейшов на правах вільного агента з Жирони, за яку виступав з літа 2025 року. В минулому сезоні на рахунку Вітселя 1 гол і 2 асисти в 32 матчах іспанської Ла Ліги.
Нагадаємо, Жирона за підсумками минулого сезону вилетіла у Сегунду. Ряд лідерів хочуть покинути команду, серед них – український вінгер Віктор Циганков.
За кар'єру Вітсель провів 140 матчів і забив 12 голів за збірну Бельгії. 2 із них – на чемпіонаті світу 2026 року.