Ніцца призначила нового головного тренера

Олів'є Панталоні призначений на посаду головного тренера Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт із 59-річним французьким фахівцем розрахований на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренера Ніцци Панталоні замінив Клода Пюеля, який очолював команду з грудня 2025 року.

Попереднім місцем роботи Панталоні був Лор'ян, який він очолював з липня 2024 до травня 2026 року. До цього тренер працював із Аяччо (двічі) та Туром.

Нагадаємо, Ніцца завершила минулий сезон на 16 місці в турнірній таблиці Ліги 1 і в плейоф за місце в еліті за сумою двох матчів перемогла Сент-Етьєнн із загальним рахунком 4:1.

Раніше повідомлялося про те, що форвард Ніцци Елі Ваї був заарештований перед ЧС-2026.