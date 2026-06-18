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Форварда збірної Кот-д’Івуару заарештували перед ЧС-2026

Олег Дідух — 18 червня 2026, 12:45
Форварда збірної Кот-д’Івуару заарештували перед ЧС-2026
Елі Ваї
Getty Images

Нападника Ніцци та збірної Кот-д'Івуару Елі Ваї заарештували у Франції приблизно за два тижні до старту чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Ваї опинився під слідством через підозри у причетності до організації договірних матчів та незаконних ставок. Розслідується епізод з матчу Ліги 1 проти Метца, який відбувся 17 травня. Моніторинг зафіксував аномальний рух коштів на те, що Ваї отримає жовту карту в цьому матчі – і він її таки отримав на 35 хвилині.

Згодом 23-річного форварда відпустили, проте він залишається під підозрою. Наразі Ваї перебуває в США, де приймає участь у чемпіонаті світу-2026. Він вийшов у основі збірної Кот-д'Івуару на матч першого туру проти Еквадору (перемога 1:0) та провів на полі 56 хвилин.

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