Лейпциг мінімально переміг Бохум, Майнц зіграв в нічию з Уніоном у 1 турі Бундесліги
Сьогодні, 24 серпня, проходять 6 матчів 1 туру німецької Бундесліги.
Поєдинок між Аугсбургом та Вердером завершився результативною нічиєю. Гоффенгайм у домашньому матчі здолав дебютанта ліги Гольштайн, який наприкінці матчу продовжував гру в десятьох, а Андрей Крамарич відзначився хеттриком.
Майнц та Уніон сильнішого не виявили. РБ Лейпциг у меншості мінімально здолав Бохум. Фрайбург впевнено переграв Штутгарт, а Лукас Кюблер відзначився дублем.
Аугсбург — Вердер 2:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 12 Агу, 1:1 - 26 Реджбечай, 2:1 - 35 Ессенде, 2:2 - 58 Нджінма
Гоффенгайм — Гольштайн 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Крамарич, 2:0 - 37 Крамарич, 2:1 - 63 Бернгардссон, 3:1 - 87 Крамарич, 3:2 - 89 Мачіно
Майнц — Уніон 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Амірі, 1:1 - 74 Бенеш
РБ Лейпциг — Бохум 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Нуса
Фрайбург — Штутгарт 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Демірович, 1:1 - 27 Кюблер, 2:1 - 54 Доан, 3:1 - 61 Кюблер
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще один матч 1 туру БЛ. Борусія Дортмунд прийматите Айнтрахт. Початок — о 19:30 за київським часом.
Нагадаємо, раніше у першому турі Баєр Леверкузен на виїзді проти Боруссії Менхенгладбах вирвав перемогу на останніх хвилинах матчу.