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Вірт: Чорноморець буде боротися за виживання в Українській Прем'єр Лізі

Володимир Кук — 2 серпня, 16:41
Вірт: Чорноморець буде боротися за виживання в Українській Прем'єр Лізі

Екстренер Вереса Юрій Вірт вважає, що одеський Чорноморець буде боротись за виживання в УПЛ у сезоні-2024/2025.

Його слова передає УПЛ ТБ.

"Команда-загадка. Детальніше про неї зможемо говорити після 5-6 турів. Втратила і тренерський штаб, і багатьох футболістів, а тепер в авральному порядку намагається вкомплектуватися.
Думаю, що Чорноморець буде боротися за виживання, попри те, що в них є й досвідчені футболісти. Вважаю, хорошим результатом буде, якщо одесити уникнуть потрапляння в стикові матчі та у зону прямого вильоту", сказав Вірт.

Перший матч у новому сезоні одесити зіграють на виїзді проти криворізького Кривбаса. Поєдинок відбудеться 03.08.2024. Початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше одеський клуб повідомив про підписання півзахисника Металіста 1925 та двох центрбеків Шахтаря.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Юрій Вірт

Юрій Вірт

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