Вернидуб обійшов Максимова та вийшов на 2 місце за кількістю матчів на чолі Кривбаса

Юрій Вернидуб вийшов на другу сходинку за кількістю матчів на чолі криворізького Кривбаса за часів незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після поєдинку 13 туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса (1:1) він обійшов за цим показником Юрія Максимова, який очолював команду у 2010-2012 роках. На рахунку Вернидуба 78 матчів (72 в УПЛ, 2 в Кубку України, 4 в єврокубках).

Рекордсменом є Олег Таран, який очолював команду тричі. За цей час він провів 242 гри на посаді головного тренера (217 в УПЛ, 21 в Кубку України та 4 в Кубку УЄФА).

Тренери Кривбаса з найбільшою кількісю матчів

Олег Таран – 242; Юрій Вернидуб – 78; Юрій Максимов – 77; Олександр Косевич – 70; Ігор Надєїн – 47.

Кривбас наразі з 19 очками в активі посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч він проведе 24 листопада проти Оболоні.