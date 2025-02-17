Вернидуб вийшов на 5-е місце серед усіх тренерів з найбільшою кількістю перемог в УПЛ

Наставник Кривбаса Юрій Вернидуб вийшов на 5-е місце серед усіх тренерів з найбільшою кількістю перемог, випередивши на одну вікторію Михайла Фоменка.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Так, у матчі 17-го туру перемога Кривбаса над Карпатами стала для фахівця 128-ю за час перебування біля керма різних клубів в історії чемпіонату України. З них 90 було здобуто в Зорі, 38 – в Кривбасі.

Очолює цей рейтинг румунський фахівець Мірча Луческу, в активі якого 323 перемоги біля керма Шахтаря та Динамо.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб має найбільший відсоток перемог серед усіх наставників "червоно-білих" за весь час перебування клубу в еліті українського футболу. Його підопічні виграють в 46% матчів.