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Кривбас на зборах зіграв унічию з норвезьким Тромсе

Олексій Мурзак — 28 січня 2025, 19:47
Кривбас на зборах зіграв унічию з норвезьким Тромсе
ФК Кривбас

Кривбас продовжує підготовку до другої частини сезону.

Зокрема, 28 січня, команда Юрія Вернидуба провела спаринг проти норвезького клубу Тромсе. Матч завершився внічию 1:1.

Криворізький клуб вийшов уперед на 77-й хвилині, після реалізованого пенальті Ілича. Втім, на 88-й хвилині Опреа ударом у ближній кут завершив контратаку норвезького клубу та рахунок зрівняв.

Товариський матч
28 січня

Кривбас – Тромсе 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 77 Ілич (пен), 1:1 – 88 Опреа

Вже у пʼятницю, 31 січня, криворізький клуб проведе третій контрольний матч на зборах проти шведського Кальмара.

Раніше стало відомо, що Кривбас хоче придбати грецького захисника Маріоса Пурзітідіса з чеського Слована.

Кривбас

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