Кривбас зробив пропозицію Словану щодо трансферу грецького захисника – джерело

Кривбас хоче придбати грецького захисника Маріоса Пурзітідіса з чеського Слована.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, криворізький клуб вже зробив пропозицію щодо можливого трансферу.

На підписанні цього фактурного захисника особисто наполягає головний тренер Юрій Вернидуб, однак сам гравець поки що не дає своєї згоди на переїзд в Україну через війну.

Також зазначається, що грек готовий буде повернутися до пропозиції Кривбаса ближче до літа, коли стане вільним агентом, а найближчі півроку хоче дограти в Чехії.

У поточному сезоні Пурзітідіс зіграв за Слован 12 матчів, у яких забив 1 гол.

Раніше Кривбас оголосив про припинення співпраці з двома легіонерами.