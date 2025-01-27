Максимов розповів, яка задача стоїть перед Ворсклою в сезоні-2024/25

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов розповів, що перед командою стоїть одна задача – зберегти місце в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає Sport-express.ua.

" Задача в нас – залишитися у Прем’єр-лізі. Для її вирішення і здійснюємо трансфери зараз. А потім вже будемо думати про перспективи. В нас зараз перебувають декілька футболістів на перегляді. Це легіонери, а я завжди дотримувався думки – якщо й брати іноземця, то лише кращого за українців", – сказав наставник.

Нагадаємо, нещодавно відомий український нападник Владислав Кулач повернувся у Ворсклу.

Він ще до оголошення трансферу тренувався з Ворсклою та навіть відзначився забитим голом у контрольному матчі проти чеського Баніка (1:1).