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Максимов: 70% гравців Дніпра-1 уже домовилися з іншими командами

Микола Дендак — 20 травня, 00:59
Максимов: 70% гравців Дніпра-1 уже домовилися з іншими командами

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов повідомив, що 70 відсотків гравців вже домовилися про співпрацю з іншими клубами на наступний сезон.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "FootballHub".

"Чи буде Дніпро-1 в наступному сезоні? Ну як вам сказати. Ще в зимовий період ми володіли певною інформацією. Є певні питання. Як ви розумієте, ми, команда, залежимо від однієї людини.
Не знаємо, що буде. Вже десь 70% гравців домовилися з іншими командами, підписали контракти. Ми в лютому зібралися, і вирішили разом дограти чемпіонат, а що буде потім те буде потім. Вже всі все розуміли. Що означає слово "дограєте" ви розумієте. Хтось боїться отримати травму, в когось під футболкою Дніпра-1 вже інша футболка", сказав наставник.

Нагадаємо, у матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги дніпряни зіграли внічию з Шахтарем та перервали 14-матчеву виграшну серію "гірників". Цей результат залишив Дніпро-1 на 4 сходинці в турнірній таблиці.

У підопічних Юрія Максимова 49 балів. Стільки ж у Руха, а на 2 очки менше в Полісся.

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