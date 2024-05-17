КДК УАФ оштрафував три клуби УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу зобов’язав три клуби Української Прем’єр-ліги виплатити штрафи.

Про це стало відомо з пресрелізу на офіційному сайті УАФ.

Минай оштрафований на 20 тисяч гривень за неспортивну поведінку гравців та персоналу під час матчу 28 туру чемпіонату України проти Ворскли. Зокрема, адміністратор закарпатського клубу підбігав до трибун та хапав себе за член, а Владислав Вакула показував глядачам середній палець.

Дніпро-1 та Кривбас отримали санкції за недотримання заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — щодо евакуації команди в укриття при оголошенні повітряної тривоги.

Криворізький клуб оштрафували на 35 тисяч гривень, а дніпровський — на вдвічі більшу суму, адже це було повторне порушення.

Також КДК оголосив про початок розгляду скандального матчу між юнацькими командами Шахтаря та Динамо.