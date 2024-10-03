Бажання працювати є: Максимов – про тренерську кар'єру

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов готовий до відновлення тренерської кар'єри.

Цитує тренера "Український футбол".

"Коли можна буде побачити мене у справі? Загадувати не можу. Зараз усі ми живемо одним днем. Найголовніше, щоб, дай Боже, війна скоріше закінчилася. А працювати, звичайно, що є бажання та сили", – сказав Максимов.

Нещодавно фахівець відхилив пропозиції двох азербайджанських клубів.

Останнім клубом Максимова був Дніпро-1, який він очолив у вересні 2023 року. Під його керівництвом дніпряни провели сильний стартовий відрізок та навіть вибилися в лідери чемпіонату України, але навесні почали регулярно втрачати очки та в підсумку фінішували четвертими.