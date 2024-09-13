Максимов відхилив пропозицію азербайджанських клубів

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов відхилив дві пропозиції азербайджанських клубів.

Про це повідомляє Sport Arena.

Фахівцю пропонували вигідні фінансові умови, але Максимов хоче залишить в Україні й чекає на пропозиції від місцевих клубів. Також він був включений до шорт-листа на посаду головного тренера збірної Азербайджану.

Зазначимо, що у сезоні 2017/18 українець уже очолював азербайджанський клуб Шамахи, з яким виграв Кубок країни.

Нагадаємо, останнім клубом Максимова був Дніпро-1, який він очолив у вересні 2023 року. Під його керівництвом дніпряни провели сильний стартовий відрізок та навіть вибилися в лідери чемпіонату України, але навесні почали регулярно втрачати очки та в підсумку фінішували четвертими.