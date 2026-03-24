Динамо представило нового директора медіадепартаменту

Київське Динамо повідомило про зміни у структурі менеджменту клубу. Зокрема новим директором медіадепартаменту став журналіст Юрій Корзаченко.

Крім того, Олексій Семененко, який останнім часом обіймав посаду радника президента Динамо, призначений заступником генерального директора з комунікацій та медіа.

Юрій Корзаченко працював у низці авторитетних і популярних вітчизняних медіа, зокрема писав статті для "Чемпіона". Фахівець стояв у витоків легендарного друкованого видання "Команда".

Також Корзаченко має досвід роботи у "Спортивній газеті", на офіційному сайті УЄФА, у Федерації футболу України. Він є автором численних книг, в тому числі й присвячених Динамо.

Зазначається, що Андрій Шахов, який раніше очолював медіадепартамент клубу, продовжить роботу у структурі Динамо Київ. Він зосередиться на розвитку напряму соціальних мереж та цифрових комунікацій клубу.

