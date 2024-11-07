Тренер Роми пояснив відсутність Довбика у стартовому складі на матч Ліги Європи

Головний тренер Роми Іван Юрич назвав причини, за яких він залишив українського нападника Артема Довбика на лаві запасних в матчі з Юніоном у Лізі Європи.

Цитує тренера Sky Sport.

"Треба впоратися з Дибалою, Довбик погано переніс температуру і доклав великих зусиль у Вероні. Сьогодні ми повинні перемогти, це має бути наш менталітет", – заявив Юрич.

Матч Роми з Юніоном розпочався о 19:45 за київським часом.

Напередодні 27-річний нападник оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0). Форвард відіграв поєдинок з Вероною (2:3), в якому зміг відзначить голом. Для Довбика цей м'яч став шостим за 13 зіграних матчів у складі "вовків".

Раніше з'явилась інформація, що Артем обдумує відхід з Роми.