Довбик не потрапив у стартовий склад Роми на матч Ліги Європи
Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч основного етапу Ліги Європи проти Юніона на лаві запасних.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO.
Напередодні 27-річний нападник оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0). Форвард відіграв поєдинок з Вероною (2:3), в якому зміг відзначить голом. Для Довбика цей м'яч став шостим за 13 зіграних матчів у складі "вовків".
Раніше з'явилась інформація, що Артем обдумує відхід з Роми.