Колишній форвард Зорі підписав контракт із бразильським клубом
Юрі Фрейтас
facebook.com/mirassolfc
Нападник Юрі Фрейтас, який у сезоні-2017/18 виступав за Зорю, став гравцем бразильського Мірасола.
Про це сказано на Facebook-сторінці Мірасола.
Деталі контракту не вказані. Починав цей сезон 28-річний форвард у складі Віторії.
За луганську Зорю Юрі забив 11 голів за 30 матчів. Український клуб продав його Аль-Насру з ОАЕ за 1,25 млн євро.
Зазначимо, Минай орендував молодого хавбека луганської команди.