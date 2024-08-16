Колишній форвард Зорі підписав контракт із бразильським клубом

Нападник Юрі Фрейтас, який у сезоні-2017/18 виступав за Зорю, став гравцем бразильського Мірасола.

Про це сказано на Facebook-сторінці Мірасола.

Деталі контракту не вказані. Починав цей сезон 28-річний форвард у складі Віторії.

За луганську Зорю Юрі забив 11 голів за 30 матчів. Український клуб продав його Аль-Насру з ОАЕ за 1,25 млн євро.

Зазначимо, Минай орендував молодого хавбека луганської команди.