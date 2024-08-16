Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній форвард Зорі підписав контракт із бразильським клубом

Руслан Травкін — 16 серпня, 12:57
Колишній форвард Зорі підписав контракт із бразильським клубом
Юрі Фрейтас
facebook.com/mirassolfc

Нападник Юрі Фрейтас, який у сезоні-2017/18 виступав за Зорю, став гравцем бразильського Мірасола.

Про це сказано на Facebook-сторінці Мірасола.

Деталі контракту не вказані. Починав цей сезон 28-річний форвард у складі Віторії.

За луганську Зорю Юрі забив 11 голів за 30 матчів. Український клуб продав його Аль-Насру з ОАЕ за 1,25 млн євро.

Зазначимо, Минай орендував молодого хавбека луганської команди.

Футбольні трансфери Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

Минай орендував молодого хавбека луганської Зорі
Екснаставник Шахтаря та Зорі повернеться до тренерської діяльності в Україні
Сигнал Реброву. Чому Матвієнку треба хвилюватися через трансфер Батагова у Трабзонспор
Трабзонспор оголосив про трансфер лідера Зорі
Колишній наставник Зорі очолив сербський клуб

Останні новини