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Минай орендував молодого хавбека луганської Зорі

Руслан Травкін — 16 серпня, 12:24
Минай орендував молодого хавбека луганської Зорі
Іван Головкін
ФК Інгулець

Минай орендував молодого хавбека луганської Зорі Івана Головкіна.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Як вказано у джерелі, то оренда розрахована до кінця сезону. 24-річний Головкін приєднався до Зорі влітку минулого року. До цього вихованець Шахтаря грав за Інгулець.

Нагадаємо, що Минай після трьох років гри в УПЛ сезон-2024/25 проведе у Першій лізі.

Скоріше за все, скоро закарпатський клуб оголосить ім'я нового тренера, адже Желько Любенович налаштований піти у відставку.

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Минай

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