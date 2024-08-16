Минай орендував молодого хавбека луганської Зорі Івана Головкіна.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Як вказано у джерелі, то оренда розрахована до кінця сезону. 24-річний Головкін приєднався до Зорі влітку минулого року. До цього вихованець Шахтаря грав за Інгулець.

Нагадаємо, що Минай після трьох років гри в УПЛ сезон-2024/25 проведе у Першій лізі.

Скоріше за все, скоро закарпатський клуб оголосить ім'я нового тренера, адже Желько Любенович налаштований піти у відставку.