Клопп: Не може бути й мови про те, що я взагалі припиню працювати
Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що він не буде завершувати кар'єру наставника.
Про це спеціаліст розповів у подкасті Willipedia.
"Не може бути й мови про те, що я взагалі припиню працювати. Але я не бачу, щоб я продовжував працювати в такому ж темпі, як раніше.
Тренер є тренер. І ти є ним завжди, або взагалі ніколи. Я так це розумію. Зараз я відпочиваю.
Звідки я маю знати, як я буду почуватися під час або після відпочинку, і що я захочу тоді робити? Я поняття не маю. Почекаємо і побачимо", — сказав Клопп.
Нагадаємо, після завершення сезону-2023/24 німецький наставник покинув Ліверпуль. На його заміну призначили тренера Феєнорда Арне Слота.