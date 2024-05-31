Клопп: Не може бути й мови про те, що я взагалі припиню працювати

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що він не буде завершувати кар'єру наставника.

Про це спеціаліст розповів у подкасті Willipedia.

"Не може бути й мови про те, що я взагалі припиню працювати. Але я не бачу, щоб я продовжував працювати в такому ж темпі, як раніше.

Тренер є тренер. І ти є ним завжди, або взагалі ніколи. Я так це розумію. Зараз я відпочиваю.

Звідки я маю знати, як я буду почуватися під час або після відпочинку, і що я захочу тоді робити? Я поняття не маю. Почекаємо і побачимо", — сказав Клопп.