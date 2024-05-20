Клопп установив клубний рекорд Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп увійшов у історію мерсисайдців за важливим показником.

Про це повідомляє Opta.

В останньому матчі під керівництвом німецького фахівця "червоні" обіграли на своєму полі Вулверхемптон (2:0). Ця перемога стала 299-ю для Клоппа у 491-му матчі Ліверпуля у всіх турнірах. Відтак мерсисайдці перемогли у 60,9% поєдинків. Зазначається, що це найкращий показник серед усіх тренерів Ліверпуля, які керували командою у 50+ матчах.

60.9% - Jürgen Klopp leaves Liverpool with a win rate of 60.9% in all competitions (299/491), the highest of any manager to take charge of 50+ games with the Reds. Legend. pic.twitter.com/kU7Dkyu0nn — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2024

Клопп залишив команду після дев’яти сезонів роботи з англійським клубом. За цей час Ліверпуль у різні роки ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА, клубного ЧС, чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії, Кубка англійської ліги та Суперкубка Англії. У своєму останньому сезоні з "червоними" Клопп фінішував на третьому місці Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що новим головним тренером Ліверпуля стане наставник нідерландського Феєнорда Арне Слот.