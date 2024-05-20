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Клопп установив клубний рекорд Ліверпуля

Владислав Уткін — 20 травня, 13:05
Клопп установив клубний рекорд Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп увійшов у історію мерсисайдців за важливим показником.

Про це повідомляє Opta.

В останньому матчі під керівництвом німецького фахівця "червоні" обіграли на своєму полі Вулверхемптон (2:0). Ця перемога стала 299-ю для Клоппа у 491-му матчі Ліверпуля у всіх турнірах. Відтак мерсисайдці перемогли у 60,9% поєдинків. Зазначається, що це найкращий показник серед усіх тренерів Ліверпуля, які керували командою у 50+ матчах.

Клопп залишив команду після дев’яти сезонів роботи з англійським клубом. За цей час Ліверпуль у різні роки ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА, клубного ЧС, чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії, Кубка англійської ліги та Суперкубка Англії. У своєму останньому сезоні з "червоними" Клопп фінішував на третьому місці Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що новим головним тренером Ліверпуля стане наставник нідерландського Феєнорда Арне Слот.

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Юрген Клопп

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