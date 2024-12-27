Гравець Ліверпуля розповів про повідомлення від Клоппа яке він отримав після матчу з Лестером

Хавбек Ліверпуля Кертіс Джонс розповів, яке повідомлення він отримав від свого колишнього тренера Юргена Клоппа після матчу із Лестером (3:1).

Слова 23-річного англійця наводить Goal.

Гра проти "лисів" стала для Джонса вже 100-ою в рамках АПЛ. І саме із цим його привітав екснаставник "червоних".

"Я зайшов у роздягальню, ми поговорили з командою, і я взяв телефон. Зазвичай я пишу сім'ї та іншим людям, а тут побачив повідомлення від Клоппа. Він написав: "Вітаю зі 100 матчами, давай ще 500" або щось на зразок того . Я подумав: "Що він має на увазі "100"? У мене більше!". Але я перевірив Instagram і побачив, що так, в мене 100 ігор. Пишаюся, дуже пишаюся. Він є в Instagram, тому він може це бачити. Але він такий, він ще на зв'язку з усією командою. Він чудова людина, і ми його досі любимо. Саме він створив команду, яка у нас є зараз, фундамент вже було закладено, а (Арне) Слот просто продовжив його роботу", – заявив Джонс.

Після цієї перемоги Ліверпуль відірвався від найближчого переслідувача в особі Челсі вже на 7 очок.

У наступному турі мерсисайдці поїдуть у гості до Вест Гема. Цей поєдинок відбудеться 29 грудня.

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Ліверпуля Арне Слот може втратити одного зі своїх помічників, який претендує на самостійну роботу в Англії.