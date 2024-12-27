Помічник Слота може покинути Ліверпуль заради роботи з клубом Чемпіоншипу

Нідерландський фахівець Джонні Хейтінга, який влітку приєднався до штабу Арне Слота в Ліверпулі, може очолити Вест Бромвіч.

Про це пише Football Insider.

Нещодавно "дрозди" продали свого наставника Карлоса Корберана у Валенсію.

41-річний Хейтінга почав тренерську кар'єру ще 2017 року. Працював із командою Аякса U-19, дублем Аякса, а також із січня по червень 2023 року тренував першу команду. Минулого сезону був асистентом Девіда Мойєса у Вест Гемі.

За кар'єру гравця виступав за Аякс, Атлетико, Евертон, Фулгем та Герту. На його рахунку 7 голів за 87 поєдинків у складі збірної Нідерландів.