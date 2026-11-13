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Молдова з дублем Попеску переграла Казахстан у Лізі націй

Олександр Булава — 13 листопада 2026, 21:03
Молдова з дублем Попеску переграла Казахстан у Лізі націй
УЄФА

У п'ятницю, 13 листопада, відбувається ціла низка матчів 5-го туру Ліги націй УЄФА-2026/27.

У стартовому поєдинку ігрового дня Молдова вдома перемогла Казахстан. Дублем у складі господарів відзначився Петру Попеску.

Ліга націй УЄФА 2026/27
Груповий етап, 5 тур
13 листопада
Ліга А

21:45 Нідерланди – Греція

21:45 Сербія – Німеччина

Ліга B

21:45 Словенія – Швейцарія

21:45 Шотландія – Північна Македонія

Ліга C

Молдова – Казахстан 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Попеску, 1:1 – 51 Чесноков, 2:1 – 77 Попеску

21:45 Болгарія – Ісландія

21:45 Люксембург – Естонія

21:45 Словаччина – Фарерські острови

Ліга D

21:45 Андорра – Гібралтар

21:45 Ліхтенштейн – Азербайджан

Напередодні Італія з дублем Еспозіто переграла Францію, а Хорватія поступилася Англії.

Ліга націй УЄФА

Ліга націй УЄФА

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