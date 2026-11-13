Молдова з дублем Попеску переграла Казахстан у Лізі націй
У п'ятницю, 13 листопада, відбувається ціла низка матчів 5-го туру Ліги націй УЄФА-2026/27.
У стартовому поєдинку ігрового дня Молдова вдома перемогла Казахстан. Дублем у складі господарів відзначився Петру Попеску.
Ліга націй УЄФА 2026/27
Груповий етап, 5 тур
13 листопада
Ліга А
21:45 Нідерланди – Греція
21:45 Сербія – Німеччина
Ліга B
21:45 Словенія – Швейцарія
21:45 Шотландія – Північна Македонія
Ліга C
Молдова – Казахстан 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 39 Попеску, 1:1 – 51 Чесноков, 2:1 – 77 Попеску
21:45 Болгарія – Ісландія
21:45 Люксембург – Естонія
21:45 Словаччина – Фарерські острови
Ліга D
21:45 Андорра – Гібралтар
21:45 Ліхтенштейн – Азербайджан
Напередодні Італія з дублем Еспозіто переграла Францію, а Хорватія поступилася Англії.