Лужний очолить юнацьку збірну України

Ексгравець Динамо та Арсенала Олег Лужний стане новим головним тренером юнацької збірної України (U-19).

Про це 57-річний фахівець підтвердив у коментарі Sport.ua.

"Восени (приступаю до виконання обов'язків). Перед тренерами юнацьких збірних стоїть головне завдання – підготувати хороших гравців для першої команди", – розповів Лужний.

На посаді головного тренера збірної України U-19 Олег Лужний замінить Дмитра Михайленка, який нещодавно очолив національну команду U-21.

Востаннє Олег Лужний працював головним тренером ще у сезоні-2012/13, очолюючи сімферопольську Таврію. Згодом, у 2019 році, він входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича в київському Динамо.

Раніше Лужний чимало років асистував керманичам Динамо – Юрію Сьоміну, Валерію Газзаєву, Йожефу Сабо та Анатолію Дем'яненку. Окрім тренерської діяльності, він має досвід функціонера: обіймав посаду спортивного директора львівських Карпат.

Нагадаємо, Юнацька збірна України U-19 у липні зупинилась у півфіналі чемпіонату Європи-2026, програвши битву за фінал Німеччині. Попри поразку "синьо-жовті" вшосте у своїй історії здобула путівку на чемпіонат світу U-20.