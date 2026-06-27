Названо заявку збірної України U-19 на Євро-2026

Тренерський штаб збірної України U-19 визначився з заявкою команди на юнацький чемпіонат Європи 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заявка збірної України U-19:

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі — Шахтар Донецьк), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст Харків), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати Львів), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія Мюнхен, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос Пірей, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія), Віталій Глют (Чикаго, США).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас Кривий Ріг).

Чемпіонат Європи-2026 U-19 пройде з 28 червня до 11 липня в Уельсі. На груповому етапі суперниками України будуть Хорватія, Італія та Сербія.