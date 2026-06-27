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Де та коли дивитися матчі юнацького Євро-2026 U-19

Сергій Шаховець — 27 червня 2026, 12:41
Де та коли дивитися матчі юнацького Євро-2026 U-19
Юнацька збірна України U-19
УАФ

Юнацький чемпіонат Європи-2026 U-19 з футболу в Україні транлюватимуть MEGOGO та "Суспільне Спорт".

Про це повідомила пресслужба УАФ.

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Матчі турніру будуть доступні на медіасервісі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у мережах Т2 та кабельного телебачення.

Окрім цього, платформи "Суспільне Спорт" і регіональні канали "Суспільного" покажуть усі матчі збірної України на турнірі, а також по одному поєдинку кожного ігрового дня.

Груповий етап змагань відбудеться з 28 червня по 11 липня в Уельсі. Збірна України виступатиме у групі В, де її суперниками стануть команди Хорватії, Італії та Сербії. Підопічні Дмитра Михайленка стартовий матч на турнірі проведуть 29 червня проти хорватів.

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