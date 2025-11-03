Визначився календар матчів збірної України U-19 у кваліфікаційному раунді Євро-2026
За результатами жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2025/2026 (U-19) юнацька збірна України потрапила до групи 5 разом із командами Чорногорії, Словаччини та Албанії.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу України.
Турнір у цій групі проходитиме в Албанії з 12-го до 18 листопада.
До вашої уваги календар і локації матчів у нашому квартеті.
Євро-2026 (U-19). Кваліфікаційний раунд. Група 5
12.11.2025
Чорногорія – Словаччина (Ррогожине, 13:00)
Україна – Албанія (Дуррес, 15:00)
15.11.2025
Україна – Чорногорія (Ррогожине, 13:00)
Словаччина – Албанія (Дуррес, 15:00)
18.11.2025
Словаччина – Україна (Ррогожине, 15:00)
Албанія – Чорногорія (Дуррес, 15:00)
52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в елітраунді кваліфікації.
За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в елітраунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).