Визначився календар матчів збірної України U-19 у кваліфікаційному раунді Євро-2026

За результатами жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2025/2026 (U-19) юнацька збірна України потрапила до групи 5 разом із командами Чорногорії, Словаччини та Албанії.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу України.

Турнір у цій групі проходитиме в Албанії з 12-го до 18 листопада.

До вашої уваги календар і локації матчів у нашому квартеті.

Євро-2026 (U-19). Кваліфікаційний раунд. Група 5

12.11.2025

Чорногорія – Словаччина (Ррогожине, 13:00)

Україна – Албанія (Дуррес, 15:00)

15.11.2025

Україна – Чорногорія (Ррогожине, 13:00)

Словаччина – Албанія (Дуррес, 15:00)

18.11.2025

Словаччина – Україна (Ррогожине, 15:00)

Албанія – Чорногорія (Дуррес, 15:00)

52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в елітраунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в елітраунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).