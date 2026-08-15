Україна U-16 програла Угорщині матч за 15 місце Євробаскета-2026

Кадетська збірна України U-16 з баскетболу поступилася ровесникам із Угорщини в матчі за 15 місце чемпіонату Європи у Дивізіоні B, який проходить у Північній Македонії.

Підопічні Володимира Решетника вдало розпочали матч, і на екваторі поєдинку вели з рахунком 41:38. Проте у третій чверті українці втратили перевагу, а заключну чверть взагалі провалили, програвши її з рахунком 6:26. Як підсумок – поразка в матчі з рахунком 64:88.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B

Матч за 15 місце, 15 серпня

Угорщина U-16 – Україна U-16 – 88:64 (20:18, 18:23, 24:17, 26:6)

Україна: Коновніцин 25 + 11 підбирань, Дордяй 8, Дмитренко 8, Макаревич 5 + 3 підбирання, Белявський 4 + 7 передач, Бойко 4 + 5 підбирань, Попов 4 + 4 підбирання, Тимченко 2 + 4 підбирання, Супрун 2 + 4 підбирання, Топчій 2.

Таким чином, збірна України завершила турнір на 16 місці. Напередодні підопічні Решетника програли Болгарії 73:78.