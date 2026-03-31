Навчав української та платив за вечерю: тренер Албанії згадав Лужного, з яким виступав в Арсеналі

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо поділився спогадами про Олега Лужного, з яким разом виступав у лондонському Арсеналі.

Про це бразильський фахівець розповів під час пресконференції, яку транслювала УАФ.

Сільвіньйо підтримував дружні стосунки з легендарним захисником. Ба більше, Лужний навіть намагався навчити бразильця окремим українським фразам і словам.

"Я колись грав в Арсеналі разом з Олегом Лужним, українцем. Слухав, як він говорив з сім'єю. Насправді мені було дуже складно зрозуміти українську мову. Він намагався пояснити мені деякі слова, деякі фрази. Але це було дуже, дуже важко. Вона мені не солодка за звучанням, але приємна мова.

Тоді Олег не дуже добре говорив англійською – це якщо ми говоримо про 2000 рік. Ми мали багато спільних історій... У 1999, коли в Арсеналі ще грав Тьєррі Анрі й інші, ми обідали разом, вечеряли. Лужний – неймовірний хлопець. Про Лужного на полі я так не можу сказати, адже він сильний, проти нього важко грати. Але поза полем... Він кілька разів оплачував вечері мені. Він класний хлопець", – сказав Сільвіньйо.