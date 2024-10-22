Шахтар U-19 переміг однолітків з Арсенала в Юнацькій лізі УЄФА

У вівторок, 22 жовтня, відбувся матч 3-го туру Юнацької ліги УЄФА між командами Шахтар U-19 та Арсенал U-19.

Перемогу з рахунком 1:0 здобув український колектив. Єдиний гол у матчі ще на 14-й хвилині забив захисник "гірників" Валентин Галонський.

Більше голів глядачі не побачили. У підсумку Шахтар U-19 вдруге здобув перемогу в межах Юнацької ліги УЄФА. Водночас для Арсенала ця поразка стала другою. У першому турі "каноніри" розгромно програли одноліткам з Аталанти.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

3 тур, 22 жовтня

Арсенал U-19 – Шахтар U-19 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 14 Галонський

У першому турі Шахтар U-19 вирвав перемогу в італійської Болоньї U-19. Матч завершився з рахунком 4:3. А в другому клуб розгромно програв Аталанті (3:0).

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня доросла команда Шахтаря в третьому турі Ліги чемпіонів зіграє проти Арсенала. Початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.