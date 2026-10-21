Шахтар поступився Інтеру, зазнавши третьої поразки поспіль в основному етапі Юнацької ліги УЄФА

Донецький Шахтар U-19 поступився міланському Інтеру U-19 у 3-му турі основного раунду Юнацької ліги УЄФА сезону-2026/27.

Протистояння закінчилося з рахунком 1:0.

Протягом усього першого тайму перевагою у зустрічі володіли "нерадзуррі". Їхня активність перетворилася на гол під завісу 45-хвилинки. У компенсований до тайму час Вукай вивів італійський клуб уперед 1:0.

Друга половина протистояння минула за схожим сценарієм. Донецькому колективу потрібно було відігруватися. До цього всього ще й на 70-й хвилині червону картку побачив перед собою головний тренер "гірників" Олексій Бєлік.

Майже одразу господарі подвоїли перевагу у рахунку завдяки результативному удару Каррари.

Шахтар зазнав третьої поразки поспіль у поточному розіграші Юнацької ліги УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА-2026/27

Основний етап, 3-й тур

21 жовтня

Інтер U-19 – Шахтар U-19 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+1 Вукай, 2:0 – 75 Каррара

Вилучення: 70 Бєлік (Шахтар)

Нагадаємо, що у попередніх двох турах "гірники" мінімально програли нідерландському ПСВ (0:1) та грецькому АЕКу (1:2).

Після трьох турів донеччани з нулем йдуть у підвалинах загальної турнірної таблиці – 33-тє місце серед 36-ти учасників. Інтер із 4 балами йде 22-м.

Додамо, що у наступному турі юнацька команда Шахтаря зіграє проти лісабонського Спортинга – 3 листопада о 14:00 (за київським часом).