7 голів на дві команди: Шахтар вирвав перемогу над Болоньєю у дограному матчі Юнацької ліги УЄФА

Донецький Шахтар U-19 дотис Болонью у матчі Юнацької ліги УЄФА. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 4:3.

Матч був запланований на 17 вересня. Гра проходила у місті Вальзамоджа, але через сильний дощ було прийнято рішення зупинити зустріч на 8 хвилині.

Догравання відбулося сьогодні на стадіоні "Ренато Даль'Ара" у місті Болонья.

Поєдинок нагадував гойдалки. Український клуб двічі виходив уперед, але господарі не здавалися і відігралися. На 67 хвилині Менегаццо вивів Болонью уперед, але цього разу успішно відновив паритет уже донецький клуб.

Переможний гол на 90 хвилині забив Богдан Трофименко, який за декілька хвилин до цього вийшов на заміну.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

1 тур, 19 вересня

Болонья – Шахтар 3:4 (1:2)

Голи: Ебоне, 27 (пен), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Тріфаненко, 90

Нагадаємо, матч між першими командами у стартовому турі Ліги чемпіонів завершився мировою.