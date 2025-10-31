Диво-гол із допомогою вітру: юний динамівець забив курйозний переможний м’яч у матчі проти Шахтаря U-19

У юнацькому чемпіонаті України U-19 відбувся справжній футбольний трилер. У центральному матчі туру між Динамо та Шахтарем доля поєдинку вирішилася на останніх хвилинах, і зробив це вітер!

На 89-й хвилині киянин Костянтин Губенко забив переможний м’яч, який уболівальники вже називають диво-голом.

Після навісу з правого флангу м’яч несподівано змінив траєкторію, підхоплений поривом вітру, і буквально залетів "за комірець" голкіперу Шахтаря.

Цей курйозний, але видовищний момент приніс Динамо" драматичну перемогу з рахунком 3:2, змусивши гравців і фанатів шаленіти від радості.

Попри поразку, Шахтар із 27 очками зберігає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату U-19, а Динамо відстає всього на два бали, зберігаючи інтригу в боротьбі за лідерство.

Вже 2 листопада основні команди Шахтаря та Динамо проведуть матч у межах 11-го туру УПЛ. На "Чемпіоні" можна ознайомитися з анонсом гри.

Нагадаємо, в середу, 29 жовтня, команди зустрічалися в рамках 1/8 фіналу Кубку України, поєдинок завершився вольовою перемогою київського клубу з рахунком 2:1.