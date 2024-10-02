Шахтар U-19 розгромно програв одноліткам з Аталанти у межах Юнацької ліги УЄФА

У середу, 2 жовтня, відбувся матч 2-го туру Юнацької ліги УЄФА між командами Шахтар U-19 та Аталанта U-20.

Перемогу здобув італійський колектив, який розгромив однолітків з України 3:0. Команди зустрічалися на стадіоні "Паркштадіон" у німецькому місті Гельзенкірхен.

Рахунок у матчі вже на 10 хвилині відкрив Камара, під перерву вдруге ворота "гірників" вразив Фіогбе. Він же на початку другого тайму забив третій гол, оформивши таким чином дубль.

Більше голів глядачі не побачили. У підсумку Шахтар U-19 зазнав першої поразки в межах Юнацької ліги УЄФА, водночас для Аталанти ця перемога стала другою поспіль.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

2 тур, 2 жовтня

Шахтар U-19 – Аталанта U-20 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Камара, 0:2 – 45 Фіогбе, 0:3 – 49 Фіогбе

У першому турі Шахтар U-19 вирвав перемогу в італійської Болоньї U-19. Матч завершився з рахунком 4:3. Водночас юніори Аталанти на старті турніру завдали поразки одноліткам з Арсеналу – 4:1.

Нагадаємо, що у середу, 2 жовтня, у Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтінс-Арена", що вміщує у себе понад 60 тисяч вболівальників, відбудеться матч між основними командами в межах Ліги чемпіонів. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.