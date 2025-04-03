Астон Вілла зацікавлена у трансфері таланта Реала

Півзахисник мадридського Реала Адра Гюлер може продовжити кар’єру в Астон Віллі.

Про це повідомляє "TEAMtalk".

Вілла давно цікавиться турком і може розглянути можливість трансферу в літнє трансферне вікно. Також інтерес до Гюлера проявляє Ліверпуль, однак уточнюється, що мерсисайдці віддадуть перевагу комусь більш досвідченому.

Гюлер - один з найкращих молодих атакувальних гравців Європи. Зараз йому 20 років, вінгер дебютував у складі Фенербахче, коли йому було лише 16, і забив дев'ять голів та віддав 12 результативних передач у 51 матчі турецької Суперліги, після чого влітку 2023 року перейшов у Реал.

У поточному сезоні на його рахунку Гюлера 3 голи та 5 асистів у 32 матчі за Реал у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 45 мільйонів євро.

Напередодні Астон Вілла розгромила Брайтон та з 48 очками в активі посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.