Капітан Спортинга на прицілі двох грандів АПЛ

Лідер лісабонського Спортинга Мортен Юльманн може невдовзі перебратися до Англії.

Про це повідомляє Transfer News Live.

26-річний хавбек потрапив у сферу інтересів Тоттенгема та Манчестер Юнайтед. Обидва клуби вже контактували з оточенням данця ще влітку, однак Спортинг не захотів розлучатися зі своїм капітаном за суму, нижчу від очікуваної. У підсумку Юльманн залишився у Лісабоні, де продовжує бути ключовою фігурою у центрі поля команди.

За інформацією Transfermarkt, нинішня вартість футболіста оцінюється у 50 мільйонів євро, тоді як сума його відступних у контракті становить 80 мільйонів. Цього сезону Мортен уже відіграв 11 матчів у всіх турнірах і відзначився одним голом.

Також Юльманн виступав у складі італійського Лечче та виводив команду з капітанською повʼязкою у 23 роки.

Раніше португалець Антунеш, який виступав за Динамо, очолив рідний клуб в Португалії.