Колишній футболіст Челсі натякнув на початок зйомок у порно

Колишній півзахисник Челсі та Спортинга Фабіу Паїм натякнув у соцмережах, що планує почати кар'єру у порноіндустрії.

Португальський футболіст залишив на своїй сторінці в Інстаграмі доволі цікаве послання.

" Бувають дні, коли ми знову стаємо дітьми, які вперше в парку розваг. Цей блиск очей, хвилювання і хвилювання від того, що вперше будеш в новому місці. Ось що я відчув у день, який назавжди залишиться в моїх найкращих історіях", – написав Паїм.

Здавалося б, що цей пост міг бути про якісь інші починання, пов'язані з бізнесом чи зміною напрямку у житті, проте оголені дівчата в соцмережах кажуть про зворотнє.

Порноактриси опублікували у себе в соцмережах декілька фотографій разом із колишньою зіркою Спортінга, де вони поруч із ним у спідній білизні, а сам Паїм лежав оголений.

Крім того, багато світлин натякають на те, що процес зйомок уже було запущено та, ймовірно, був відзнятий деякий "матеріал". Подивитися його можна буде лише на "чорно-помаранчевому" Ютубі.

Нагадаємо, Фабіу Паїм завершив футбольну карʼєру у 2023 році. Гравець був більше відомий своїм неймовірним потенціалом, який він, на жаль, не зумів розкрити.