Трубін – у старті Бенфіки на лісабонське дербі

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до стартового складу команди на лісабонське дербі проти Спортінга.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Зустріч 16-го туру чемпіонату Португалії розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Додамо, що 23-річний голкіпер проведе 71-шу гру за португальську команду. У його активі 28 сухих матчів, в інших 42 він пропустив 62 голи.

Нагадаємо, напередодні Різдва Анатолій Трубін одружився.