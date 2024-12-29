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Трубін – у старті Бенфіки на лісабонське дербі

Микита Павлів — 29 грудня 2024, 22:03
Трубін – у старті Бенфіки на лісабонське дербі
Анатолій Трубін
S.L. Benfica

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до стартового складу команди на лісабонське дербі проти Спортінга.

Про це повідомляє пресслужба "орлів". 

Зустріч 16-го туру чемпіонату Португалії розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Додамо, що 23-річний голкіпер проведе 71-шу гру за португальську команду. У його активі 28 сухих матчів, в інших 42 він пропустив 62 голи.

Нагадаємо, напередодні Різдва Анатолій Трубін одружився.

Бенфіка Спортінг Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії

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