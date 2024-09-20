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Шахтар опинився в нижній частині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після першого туру

Станіслав Лисак — 20 вересня, 00:11
Шахтар опинився в нижній частині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після першого туру
ФК Шахтар Донецьк

Завершилися матчі першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Донецький Шахтар зіграв у нульову нічию з італійською Болоньєю.

"Гірники" розташувалися на 21 позиції в загальній турнірній таблиці, яка визначатиме клуби, що кваліфікуються в 1/8 напряму або через стикові матчі.

Реал Мадрид, за який виступає Андрій Лунін, після перемоги над Штутгартом розташувався на 9-й сходинці, Арсенал Олександра Зінченка зіграв унічию з Аталантою та опинився на 16-му місці. Жирона з Віктором Циганковим поступилася ПСЖ та посідає 26-ту позиції.

За новим регламентом усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими. Команди, що займуть місця з 1 по 8 вийдуть до плейоф турніру напряму, а з 9 по 24 гратимуть у стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 ЛЧ.

Очолює турнірну таблицю мюнхенська Баварія, яка має кращу різницю очок через розгромну перемогу над загребським Динамо (9:2).

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів

Арсенал (Лондон) Астон Вілла Аталанта Баварія Барселона Бенфіка Болонья Боруссія Дортмунд Брест Брюгге Динамо Загреб Жирона Інтер Ліверпуль Ліга чемпіонів Лілль Манчестер Сіті Мілан Монако ПСВ ПСЖ РБ Лейпциг РБ Зальцбург Реал Мадрид Селтік Слован Спарта Спортінг УЄФА Феєнорд Црвена Звезда Шахтар Штутгарт Ювентус Янг Бойз Штурм Грац Атлетико Мадрид Баєр Леверкузен

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