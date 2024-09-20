Шахтар опинився в нижній частині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після першого туру

Завершилися матчі першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Донецький Шахтар зіграв у нульову нічию з італійською Болоньєю.

"Гірники" розташувалися на 21 позиції в загальній турнірній таблиці, яка визначатиме клуби, що кваліфікуються в 1/8 напряму або через стикові матчі.

Реал Мадрид, за який виступає Андрій Лунін, після перемоги над Штутгартом розташувався на 9-й сходинці, Арсенал Олександра Зінченка зіграв унічию з Аталантою та опинився на 16-му місці. Жирона з Віктором Циганковим поступилася ПСЖ та посідає 26-ту позиції.

За новим регламентом усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими. Команди, що займуть місця з 1 по 8 вийдуть до плейоф турніру напряму, а з 9 по 24 гратимуть у стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 ЛЧ.

Очолює турнірну таблицю мюнхенська Баварія, яка має кращу різницю очок через розгромну перемогу над загребським Динамо (9:2).

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів