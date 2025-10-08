Антунеш очолив рідний клуб у Португалії

Колишній футболіст київського Динамо Віторіну Антунеш розпочав тренерську кар’єру, очоливши португальський клуб Фреамунде.

Про це повідомила пресслужба команди.

Для 38-річного спеціаліста це повернення на батьківщину в буквальному сенсі – саме у Фреамунде він розпочинав свої перші кроки у футболі та дебютував на професійному рівні.

У червні 2025 року Антунеш офіційно завершив кар’єру гравця. Його останньою командою був Пашуш де Ферейра.

За час своєї кар’єри Антунеш виступав у багатьох європейських клубах. Зокрема, він грав за Рому в Італії, Малагу та Хетафе в Іспанії, Спортінг та Віторію Сетубал у Португалії, а також за Динамо Київ в Україні.У складі київського Динамо він грав із 2015 по 2018 рік. За цей час португалець провів 79 поєдинків, відзначився п’ятьма голами та двома асистами.

Разом із киянами він двічі ставав чемпіоном України, а також здобував Кубок і Суперкубок країни.

