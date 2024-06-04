Нагельсманн: Більшу частину матчу проти України ми грали добре

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що більшу частину товариського матчу проти України його команда града добре.

Слова наставника передає Bayern & Germany.

"Звісно, ми були б задоволені, якби перемогли 2:0 або 3:0, але загалом більшу частину матчу ми грали добре. Ми хотіли перемогти. В перші двадцять хвилин ми грали дуже добре, нам треба було забивати.

Після перерви у нас було шість чи сім шансів. Баєр дуже добре увійшов у гру. Звісно, нам є в чому додавати, наприклад в агресії, чи в тому скільки гравців має бути в штрафному суперника. Але в цілому я задоволений, особливо гравцями, які вийшли на заміну, і відразу так добре адаптувалися до гри", — сказав гравець.

Julian Nagelsmann: "I think we played a good game. Of course we wanted and were determined to win. We had a very good first 20 minutes with a big chance for Ilkay. We did very well after the break and had 6-7 chances to score. Maxi Beier did really well and had 3 chances alone.… pic.twitter.com/hWNbmrfYJB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2024

Нагадаємо, товариський матч між командами завершився нульовою нічиєю.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.