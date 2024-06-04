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Нагельсманн: Більшу частину матчу проти України ми грали добре

Микола Дендак — 4 червня, 08:59
Нагельсманн: Більшу частину матчу проти України ми грали добре

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що більшу частину товариського матчу проти України його команда града добре.

Слова наставника передає Bayern & Germany.

"Звісно, ми були б задоволені, якби перемогли 2:0 або 3:0, але загалом більшу частину матчу ми грали добре. Ми хотіли перемогти. В перші двадцять хвилин ми грали дуже добре, нам треба було забивати.
Після перерви у нас було шість чи сім шансів. Баєр дуже добре увійшов у гру. Звісно, нам є в чому додавати, наприклад в агресії, чи в тому скільки гравців має бути в штрафному суперника. Але в цілому я задоволений, особливо гравцями, які вийшли на заміну, і відразу так добре адаптувалися до гри", — сказав гравець.

Нагадаємо, товариський матч між командами завершився нульовою нічиєю.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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