Нагельсманн: Більшу частину матчу проти України ми грали добре
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що більшу частину товариського матчу проти України його команда града добре.
Слова наставника передає Bayern & Germany.
"Звісно, ми були б задоволені, якби перемогли 2:0 або 3:0, але загалом більшу частину матчу ми грали добре. Ми хотіли перемогти. В перші двадцять хвилин ми грали дуже добре, нам треба було забивати.
Після перерви у нас було шість чи сім шансів. Баєр дуже добре увійшов у гру. Звісно, нам є в чому додавати, наприклад в агресії, чи в тому скільки гравців має бути в штрафному суперника. Але в цілому я задоволений, особливо гравцями, які вийшли на заміну, і відразу так добре адаптувалися до гри", — сказав гравець.
Нагадаємо, товариський матч між командами завершився нульовою нічиєю.
На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.