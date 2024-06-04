Нагельсманн пояснив нічию зі збірною України

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що його команді не вистачило реалізації в матчі проти України (0:0)

Про це він розповів у післяматчевому коментарі.

"Звичайно, ми всі хочемо перемагати в кожному матчі. Але для мене найголовніше — мати команду на футбольному полі. В офіційних поєдинках я очікую від гравців більшого, але й сьогодні ви також бачили хорошу гру від збірної Німеччини.

Перші 20 хвилин були добрими. Хороший пресинг. В України є дуже хороші футболісти, які лише наприкінці першого тайму почали створювати свої моменти. Гадаю, якби нам вдалося забити один м'яч, ми забили б і другий, і третій.

У другому таймі ми підвищили тиск. 15—20 хвилин вони не могли вийти зі свого штрафного майданчика. Відзначу блискучу гру воротаря суперника. Те що ми не забили — це не тільки фортуна "синьо-жовтих", а й хороша гра української команди в обороні", — розповів Нагельсманн.