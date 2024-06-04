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Нагельсманн пояснив нічию зі збірною України

Олександр Булава — 4 червня, 01:11
Нагельсманн пояснив нічию зі збірною України

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що його команді не вистачило реалізації в матчі проти України (0:0)

Про це він розповів у післяматчевому коментарі.

"Звичайно, ми всі хочемо перемагати в кожному матчі. Але для мене найголовніше — мати команду на футбольному полі. В офіційних поєдинках я очікую від гравців більшого, але й сьогодні ви також бачили хорошу гру від збірної Німеччини.

Перші 20 хвилин були добрими. Хороший пресинг. В України є дуже хороші футболісти, які лише наприкінці першого тайму почали створювати свої моменти. Гадаю, якби нам вдалося забити один м'яч, ми забили б і другий, і третій.

У другому таймі ми підвищили тиск. 15—20 хвилин вони не могли вийти зі свого штрафного майданчика. Відзначу блискучу гру воротаря суперника. Те що ми не забили — це не тільки фортуна "синьо-жовтих", а й хороша гра української команди в обороні", — розповів Нагельсманн.

Нагадаємо, товариський матч між командами завершився нульовою нічиєю.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Збірна України з футболу Збірна Німеччини з футболу Юліан Нагельсманн

Юліан Нагельсманн

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