Брандт — про фінал ЛЧ: Ми намагаємося сприймати його як черговий матч

Центральний півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт розповів, що команда налаштовується на фінал Ліги чемпіонів, як на черговий матч.

Його слова цитує УЄФА.

"Ми намагаємося зберігати спокій. Звичайно, зараз все має набагато більший масштаб. Ти не можеш повністю ігнорувати це. Але ти можеш зробити повсякденне життя настільки нормальним, наскільки це можливо. Це нормально, коли є очікування, проте ми намагаємося сприймати це як черговий матч.

Попри весь тиск, ми просто повинні насолоджуватися цією грою. Не може бути нічого кращого, ніж грати у фіналі проти одного з найкращих суперників у світі на одному з найкрасивіших стадіонів у світі. Ти рідко відчуваєш таке, можливо, лише один раз", — сказав футболіст.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.