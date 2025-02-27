ЮКСА припинила співпрацю з гравцем, який підозрювався у здачі матчу

Футбольний клуб ЮКСА припинила співпрацю з футболістом Дмитром Махнєвим.

Про це повідомила пресслужба команди.

Вказано, що сторони розійшлися за згодою сторін.

Зазначимо, що нещодавно 28-річний гравець проходив поліграф через підозру в договірному матчі.

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Дмитро заявив, що результати опублікує пізніше, але запевнив, що він точно умисно не впливав на результат гри проти Вікторії (1:5).

Махнєв цього сезону за клуб відіграв 15 поєдинків у Першій лізі, забив 2 гола та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює його в 150 тисяч євро.

ЮКСА за підсумками першої частини сезону пробилася в групу боротьби за вихід в УПЛ. Клуб має 22 очка і посідає 7-ме місце, відстаючи від лідера Епіцентра на 7 балів.

За кар'єру центральний захисник також виступав у складі Карпат, Вереса, Енергії Нова Каховка, ФК Нікополь та латвійського Даугавпілса. Він є вихованцем Дніпра. На молодіжному рівні виступав за Сталь Кам'янське.