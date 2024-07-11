ЮКСА розгромила ФСК Маріуполь на літніх зборах

ЮКСА здобула розгромну перемогу над ФСК Маріуполем у межах контрольного поєдинку на літніх зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 6:2. Для команди з Тарасівки це вже друга перемога на цих зборах. У першій грі підопічні Миколи Цимбала розгромили Чайку (5:0).

Контрольний матч

11 липня

ЮКСА — ФСК Маріуполь 6:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 10 Дедяєв, 2:0 - 23 Ховайко, 2:1 - 30 Петренко (пен), 3:1 - 35 Кастро, 4:1 - 45 Тріаліст, 5:1 - 49 Гоуларт, 6:1 - 52 Проданов, 6:2 - 85 Мочевінський (пен)

У наступній грі "хрестоносці" зустрінуться з сумською Вікторією. Матч відбудеться 15 липня.

Нагадаємо, що ЮКСА в попередньому сезоні вийшла до Першої ліги.